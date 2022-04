V Brežicah v četrtek popoldne rop pošte

Brežice, 22. aprila - V Ulici stare pravde v Brežicah je v četrtek nekaj pred 17.30 prišlo do ropa pošte, ko je storilec zagrozil osebju, odtujil denar in peš pobegnil proti ulici Pod obzidjem. Policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o ropu, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.