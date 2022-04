Nekdanji predsednik Hondurasa Hernandez izročen ZDA

New York, 22. aprila - Nekdanjega predsednika Hondurasa Juana Orlanda Hernandeza je njegova država v četrtek izročila ZDA, kjer ga na zveznem sodišču v New Yorku čaka obtožnica zaradi trgovine z mamili in orožjem. Hernandeza so v Washingtonu nekoč slavili kot ključnega zaveznika v vojni proti mamilom.