Newyorške borze končale v rdečem

New York, 21. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice, ki so se zaradi dobrih rezultatov družbe Tesla in spodbudnih komentarjev vodilnih letalskih prevoznikov sprva zvišale, so padle zaradi povečane zaskrbljenosti nad višanjem obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.