Festival kraška gmajna letos v znamenju gradišč

Divača, 22. aprila - S predstavitvijo monografije Mozaik življenja, Natura 2000 Kras in predpremierno kratkega filma ANBOT - Ohranjanje kraških travišč se je začel spomladanski del Festivala kraška gmajna. Organizatorji pripravljajo predvsem pohode in delavnice vse do konca maja, poudarek v šesti ediciji festivala dajejo predvsem gradiščem.