Valicon na državnozborskih volitvah napoveduje tesen boj na vrhu

Ljubljana, 21. aprila - Agencija Valicon v volilni napovedi napoveduje tesen dvoboj na vrhu. Gibanje Svoboda je v rahli prednosti pred SDS, z veliko verjetnostjo lahko trdijo, da bodo SD, NSi in Levice prestopile parlamentarni prag, o usodi SAB, LMŠ in Povežimo Slovenijo bodo odločali taktični volivci. V DZ utegneta priti tudi Resni.ca in Piratska stranka, ugotavljajo.