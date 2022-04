Radio Študent zahteva spremembo akta o ustanovitvi

Ljubljana, 21. aprila - Radio Študent je danes predstavil odnos z ustanoviteljem - Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani (ŠOU) in razloge za željo po spremembi akta o ustanovitvi. Sprememba se nanaša na dva člena v zakonu o nevladnih organizacijah, ki opredeljujeta neprofitnost in neodvisnost organizacij. V ŠOU so zatrdili, da si prizadevajo za ureditev položaja.