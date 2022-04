Evropske borze večinoma v zelenem; nafta dražja, evro cenejši

London/Frankfurt/Pariz, 21. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Na razpoloženje na borzah so pozitivno vplivale rasti vrednosti delnic proizvajalca električnih avtomobilov Tesla in letalskih družb, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, tečaj evra pa je v primerjavi z dolarjem malenkost izgubil.