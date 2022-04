AT&T presegel pričakovanja s četrtletnimi poslovnimi rezultati

New York, 21. aprila - Ameriški telekomunikacijski velikan AT&T je v prvem četrtletju letos s poslovnimi rezultati presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta, čeprav so prihodki in dobiček nižji kot v prvem četrtletju lani. Delnice so se mu uvodoma na Newyorški borzi podražile za tri odstotke na 20 dolarjev.