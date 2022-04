Na posvetu opozorili na izzive logistike in oskrbovalnih verig

Celje, 21. aprila - Ob evropskem dnevu oskrbovalnih verig so na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru v Celju pripravili posvet, na katerem so sogovorniki opozorili na izzive, s katerimi se panoga ob trenutnih zdravstvenih in geopolitičnih razmerah sooča. Strinjali so se, da bo za reševanje izzivov potrebno sodelovanje in krajšanje oskrbovalnih verig.