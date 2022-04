Na Barjanski cesti v Ljubljani urejajo manjkajoče površine za kolesarje

Ljubljana, 21. aprila - V Ljubljani urejajo manjkajoče kolesarske površine na Barjanski cesti, zaradi česar bo na območju del približno mesec dni oviran promet, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Dela, ki bodo predvidoma končana do konca maja, izvajajo družbi KPL in Javna razsvetljava ter javna podjetja Voka Snaga in Ljubljanska parkirišča in tržnice.