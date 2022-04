Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP pridobil

Ljubljana, 21. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,63 odstotka in trgovalni dan končal na 1174,51 točke. Borzni posredniki so skupaj ustvarili za 1,53 milijona evrov prometa. Največ zanimanja je bilo za delnice Krke in NLB. Delnice NLB so sicer edine iz prve kotacije, ki so danes zabeležile padec vrednosti.