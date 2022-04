Inštitut 8. marec: Čez slabega pol leta lahko znova pride do referenduma o čisti pitni vodi

Ljubljana, 21. aprila - Če bo vladajoča koalicija zmagala na volitvah, lahko ponovno vloži sporni zakon o vodi in čez pol leta lahko znova pride do referenduma, so na novinarski konferenci opozorili v Inštitutu 8. marec. "Ponovno nam lahko vzamejo stvari, ki so javno dobro vseh," je poudarila direktorica inštituta Nika Kovač in dodala, da proti temu glasujemo na volitvah.