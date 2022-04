Za sredstva za preoblikovanje gorskih centrov veliko zanimanje

Ljubljana, 23. aprila - Gospodarsko ministrstvo je na decembra objavljeni razpis za preoblikovanje gorskih centrov in nastanitvene zmogljivosti prejelo 26 vlog. O prijaviteljih do dodelitve sredstev ne morejo govoriti, so pa za STA povedali, da skupno pričakovano financiranje za razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč močno presega sredstva, ki so na voljo.