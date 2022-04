Direkcija za vode opozorila na nespametno početje krajanov Malečnika

Maribor, 21. aprila - Potem ko je direkcija za vode nedavno mariborsko občino obvestila, da odstopa od načrtovanega in z evropskim denarjem podprtega projekta gradnje protipoplavne zaščite na območju Malečnika, Dogoš in Zrkovcev ob Dravi, so zdaj opozorili na po njihove nespametno početje krajanov Malečnika, ki so sami na poplavno območje navozili zemeljski material.