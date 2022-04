Soča onesnažena zaradi izlitja iz TKK v Srpenici

Kobarid, 21. aprila - Uprava za zaščito in reševanje je davi ob 6.43 dobila obvestilo o onesnaženju Soče med Srpenico in Kobaridom. V podjetju TKK v Srpenici so potrdili, da je do izlitja prišlo pri njih med prečrpavanjem snovi, potrebne za proizvodnjo cementa. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje sicer snov ni nevarna. V reko pa je je steklo najmanj dve toni.