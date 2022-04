Lokalni deležniki združili moči pri razvoju Kraškega roba

Koper, 21. aprila - Mestna občina Koper, Primorska gospodarska zbornica in Inkubator Sežana so danes v Kopru podpisali sporazum o skupnem sodelovanju pri razvoju Kraškega roba. Z dokumentom so se podpisniki zavezali k večjemu povezovanju podeželja z mestom, skupni promociji ter izboljšanju pogojev za trajnostni razvoj turizma in drugih dejavnosti na tem območju.