Stranke praviloma zadovoljne s kampanjo, v nedeljo pričakujejo visoko udeležbo

Ljubljana, 21. aprila - Kandidati za poslance več strank so z volilno kampanjo praviloma zadovoljni. Stranke aktualne opozicije so kritične do kampanje koalicijskih strank, ki so Slovenijo s plakati polepile že v predvolilnem mesecu. V koalicijskih vrstah pa so kritični do kampanje, usmerjene v delitve in "aferaškost", na račun česar je po njihovi oceni trpela vsebina.