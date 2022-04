Invalidnine za telesno okvaro višje za 4,9 odstotka

Ljubljana, 21. aprila - Finančna uprava RS (Furs) je lani na podlagi izdanih sklepov o davčni izvršbi izterjala za skoraj 28,9 milijona evrov dolga zaradi neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so predstavniki Fursa povedali na seji sveta pokojninskega zavoda. Svet je na seji tudi uskladil invalidnine za telesno okvaro, in sicer za 4,9 odstotka.