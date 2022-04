Valicon: Vrača se zaupanje Slovencev v policijo in zdravstvo, upada pa v šolstvo in medije

Ljubljana, 21. aprila - Med Slovenci se je spet nekoliko okrepilo zaupanje v policijo in policiste ter zdravstvo in zdravnike, toda raven izpred leta dni še ni dosežena. Ob tem se nadaljuje trend upadanja zaupanja v šolstvo in učitelje, pa tudi v medije, novinarje, televizijske voditelje in Radiotelevizijo Slovenija (RTVS), kaže javnomnenjska raziskava Agencije Valicon.