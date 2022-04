Vrščaju za umor na Polzeli tokrat 23 let in dva meseca zapora

Celje, 21. aprila - Celjska sodnica Marjana Topolovec Dolinšek je danes na ponovljenem sojenju 45-letnega Andreja Vrščaja s Polzele, ki je obtožen, da naj bi na Polzeli februarja leta 2020 na zahrbten način umoril 69-letnega Vinka Pekliča, obsodila na 23 let in dva mesecev zapora. Na prvotnem sojenju pa je bil obsojen na 23 let in pet mesecev zapora.