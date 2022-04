Hrvaška pošta dviga plače za 20 odstotkov

Zagreb, 21. aprila - Hrvaška pošta bo letos za 20 odstotkov zvišala plače 8000 tisoč zaposlenim na operativnih delovnih mestih, so v sredo sporočili iz podjetja. Za dvig plač so se odločili, ker so bili ob vseh izzivih na trgu, razvoju ter vplivu korone in naravnih nesreč na poslovanje njihova moč vedno ljudje, je pojasnil predsednik uprave Hrvaške pošte Ivan Čulo.