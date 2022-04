Na gradu Rajhenburg razstava Vaje iz optimizma slikarke Irene Romih

Brestanica, 22. aprila - V veliki dvorani gradu Rajhenburg nad Brestanico bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Vaje iz optimizma akademske slikarke Irene Romih. Njene Vaje iz optimizma so pravzaprav objekti, ki se v celoto sestavijo šele z natančno postavitvijo v prostor in umestitvijo na zid, je ob razstavi zapisal kurator Miha Colner. Na ogled bo do 28. avgusta.