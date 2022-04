Za komisijo programskega sveta poročanje RTVS o nekaterih volilnih aferah pristransko, v Gibanju Svoboda opozarjajo na poseg v avtonomijo

Ljubljana, 20. aprila - Komisija za informativne programe RTVS je danes na izredni seji obravnavala "cenzuro informiranja o potencialnih prikritih nezakonitih ravnanjih predsednika Gibanja Svoboda in kandidata za predsednika vlade Roberta Goloba v programih RTVS". V Gibanju Svoboda so sejo označili za nedopusten poseg v delo in avtonomijo RTV Slovenija brez primere.