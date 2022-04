Na ljubljanski filozofski fakulteti uradno odprli katalonski lektorat

Ljubljana, 20. aprila - Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so danes uradno odprli lektorat za katalonski jezik, ki domuje na oddelku za romanske jezike in književnosti. Kot meni vodja oddelka Katarina Marinčič, je lektorat za fakulteto dragocena obogatitev, saj so študentje z njim pridobili še en romanski jezik, ki se ga lahko učijo.