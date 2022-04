Na zaključnem srečanju gibanja Povežimo Slovenijo izpostavili pomen sodelovanja

Litija, 20. aprila - Gibanje Povežimo Slovenijo je danes v Jevnici pri Litiji pripravilo osrednje zaključno srečanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami, ki so ga združili z dobrodelnim nogometnim turnirjem za pomoč družinam v stiski v Jevnici. Ob tem so izpostavili pomen povezovanja in razvoja podeželja ter pozvali k udeležbi na volitvah.