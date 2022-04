Šarec: Glas za LMŠ je glas za vztrajnost, demokracijo in načelnost

Ljubljana, 20. aprila - Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec je ob zaključnem dogodku stranke pred državnozborskimi volitvami dejal, da je glas za LMŠ glas za vztrajnost, demokracijo, načelnost in javno zdravstvo ter javno šolstvo. Prepričan je, da bo naslednja vlada levosredinska in da bodo odpravili vso zakonodajo, ki ne spoštuje demokratične in ustavne ureditve.