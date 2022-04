Stranka Za ljudstvo Slovenije opozarja na neveljavnost državnozborskih volitev

Ljubljana, 20. aprila - V stranki Za ljudstvo Slovenije (ZLS) opozarjajo na nedemokratično, nepravično in diskriminatorno situacijo, ki naj bi jo omogočale Državna volilna komisija (DVK), ministrstvo za notranje zadeve in RTVS. Med drugim so izpostavili, da vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini še vedno niso prejeli volilnih listkov za glasovanje po pošti.