GZS ustanovila strateški svet za digitalizacijo

Ljubljana, 20. aprila - Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na današnji seji ustanovil gospodarski strateški svet za digitalizacijo. Ta bo kot posvetovalno telo GZS obravnaval in se odzival na zakonodajne predloge in druge pobude na področju digitalizacije, so pojasnili na GZS. Predsednik sveta je Igor Zorko.