V Murski Soboti vseslovenski center za protipoplavno zaščito

Murska Sobota, 20. aprila - V Murski Soboto bodo vzpostavili center, kjer se bodo sile zaščite in reševanja usposabljale za primer poplav, so povedali na današnjem posvetu o aktualnih izzivih sistema zaščite, reševanja in pomoči ob podnebno pogojenih naravnih nesrečah. Po besedah župana Aleksandra Jevška so priprave na to že stekle.