Aktivnosti združenja bank lani zaznamovali epidemija in regulatorne spremembe

Ljubljana, 20. aprila - Skupščina Združenja bank Slovenije, katerega članice so banke, hranilnice in lizinške družbe, je danes imenovala nov nadzorni svet, ki ga sestavljajo predsedniki ali člani uprav članic. Sektor in aktivnosti združenja so lani zaznamovale epidemija, regulatorne spremembe in konsolidacija, so sporočili iz združenja.