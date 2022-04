Pošta Slovenije: Do zamud pri pošiljanju glasovnic v tujino ne prihaja po naši krivdi

Maribor, 20. aprila - Do zamud pri pošiljanju glasovnic v tujino ne prihaja po njihovi krivdi, so zagotovili na Pošti Slovenije. Pošta je storila vse, da bi zagotovila dostavo pošiljk v čim krajšem času. Pošiljke za tujino odpravijo pravočasno, so pojasnili po tistem, ko so se pojavila poročanja o zamudah pri pošiljkah za volilne upravičence v tujini.