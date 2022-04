Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 20. aprila - Indeksi na newyorških borzah v uvodnem delu današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Vlagatelji še naprej podrobno spremljajo vojno dogajanje v Ukrajini, pozorni pa so tudi na objave četrtletnih poročil podjetij. Tako so se delnice ameriškega ponudnika pretočnih vsebin Netflix danes pocenile za več kot 30 odstotkov.