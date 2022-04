Velenjska občina lani za naložbe namenila 30 odstotkov proračuna

Velenje, 20. aprila - Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za lani kaže, da so bili prihodki in prejemki realizirani v višini 46,8 milijona evrov, odhodki in izdatki pa v višini 46,2 milijona evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom to predstavlja 97 odstotkov prihodkov in 88 odstotkov odhodkov. Za investicije je občina lani namenila 30 odstotkov proračuna.