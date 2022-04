Mariborski mestni svetniki o zaključnem računu proračuna

Maribor, 21. aprila - Mariborski mestni svet se bo danes sestal na redni seji in med drugim obravnaval zaključni račun občinskega proračuna za lani in predlog za nakup objekta Zdravstvene postaje Tezno. Beseda bo najverjetneje tekla tudi o županovem incidentu z mladostnikom, saj so ga nekateri mestni svetniki, tudi iz vrst koalicije, zaradi tega že pozvali k odstopu.