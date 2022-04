Opozorila uprave na nevarnost dvojnih izplačil covidnih dodatkov za dijake in študente

Ljubljana, 20. aprila - Uprava za zaščito in reševanje je ob pozivu ŠOS k izplačilu covidnega dodatka vsem dijakom in študentom, ki so v javnih ustanovah pomagali pri premagovanju epidemije covida-19, opozorila na nevarnost dvojnih izplačil. To bi predstavljalo nepravilno oz. neupravičeno uporabo proračunskih sredstev, ki bi jih bilo treba vračati, so navedli v upravi.