V Sloveniji za zdaj brez primera hepatitisa neznanega izvora

Ljubljana, 20. aprila - v Sloveniji doslej še nismo potrdili hepatitisa neznanega izvora, so pa o pojavu več primerov po svetu slovenski pediatri in infektologi obveščeni, je v izjavi za medije pojasnila infektologinja Mojca Matičič. V Evropi so doslej potrdili več kot 80 primerov hepatitisa, devet pa tudi v Združenih državah Amerike.