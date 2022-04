Janša še ni prejel Podgorškove odstopne izjave

Ljubljana, 20. aprila - Predsednik vlade Janez Janša se uradno še ni seznanil z današnjim odstopom člana njegove ministrske ekipe. "Predsednik vlade in predsednik SDS Janez Janša je na terenu in odstopne izjave še ni prejel," so na temo odstopa kmetijskega ministra Jožeta Podgorška za STA sporočili iz SDS.