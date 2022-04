S projektom Oživimo podeželje nadaljujejo nadgradnjo ponudbe istrskega podeželja

Koper, 20. aprila - Občine Koper, Ankaran in Izola ter Kolesarska mreža Obala bodo v okviru projekta LAS Iste Oživimo podeželje do konca januarja 2023 nadgradile obstoječo ponudbo istrskega zaledja in spodbudile razvoj trajnostnega rekreacijskega turizma širšega območja Kraškega roba. Med projektne aktivnosti sodijo ureditev tematskih poti in obnova plezalnih smeri.