Bratuškova: SAB bo trden člen levosredinske vlade

Ljubljana, 20. aprila - Predsednica SAB Alenka Bratušek v sklepnem delu kampanje poudarja, da so kandidati SAB odgovorna ekipa, vedo, kaj Slovenija potrebuje, in to tudi naredijo. Prepričana je, da bodo trden člen levosredinske vlade, saj so v preteklosti že pokazali, da v najtežjih časih znajo in zmorejo. Obljublja skrb za upokojence, zdravstvo in red v javnih financah.