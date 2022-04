Mladi za podnebno pravičnost najbolje ocenili program Levice

Ljubljana, 20. aprila - Mladi za podnebno pravičnost so ocenili programe 10 političnih strank, ki se bodo na nedeljskih državnozborskih volitvah potegovale za glasove volivcev. Glede na zahteve gibanja so najvišjo oceno pripisali programu in kredibilnosti stranke Levica, najnižjo pa sta si prislužila SDS in Povežimo Slovenijo.