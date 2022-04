Deutsche Bahn dobil večmilijardni posel v Kanadi

Toronto, 20. aprila - Kanadsko mesto Toronto in provinca Ontario sta z upravljavcem nemških železnic Deutsche Bahn sklenila več milijard evrov vreden posel. Hčerinsko podjetje Deutsche Bahn International Operations bo v okviru skupnega podjetja prevzelo načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje 450-kilometrskega železniškega omrežja, so sporočili iz nemške družbe.