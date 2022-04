Mladi in starejši od bodočega političnega vrha med drugim pričakujejo ureditev stanovanjske problematike

Ljubljana, 20. aprila - Člani Medgeneracijske koalicije Slovenije so na novinarski konferenci izrazili pričakovanja mladih in starejših do bodočega političnega vrha. Pričakujejo ureditev stanovanjske problematike in javnega potniškega prometa. Mladi menijo, da je treba prenoviti štipendijski sistem, upokojenci pa zahtevajo letni dodatek, kot ga predvideva zakon.