Izteka se kampanja pred nedeljskimi volitvami

Ljubljana, 22. aprila - Volilna kampanja pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami se izteka, politične stranke in kandidati imajo le še danes čas za prepričevanje volivcev, predvsem tistih, ki so še neopredeljeni. Opolnoči pa bo začel veljati molk in bo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano.