Za varnost in zdravje pri delu odgovorna tako delodajalec kot zaposleni

Maribor, 20. aprila - Evropska raziskava o delovnih razmerah iz leta 2015 je pokazala, da kar 26 odstotkov delavcev meni, da delo negativno vpliva na njihovo zdravje, so med drugim ugotavljali na današnjem dogodku mariborske ekonomsko-poslovne fakultete o varnosti in zdravju na delu. Ob tem so poudarjali, da sta za oboje odgovorna tako delodajalec kot tudi delojemalec.