Dopoldne na ljubljanski borzi neenotna gibanja

Ljubljana, 20. aprila - Na Ljubljanski borzi je dopoldan minil v znamenju neenotnega gibanja tečajev najpomembnejših delnic, indeks SBI TOP pa se je do okoli 11.30 pocenil za 0,32 odstotka. Najprometnejše delnice Krke, s katerimi so vlagatelji sklenili za več kot 656.000 evrov poslov, so se pocenile za 1,33 odstotka.