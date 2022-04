Dobrodelna akcija za nakup koles otrokom iz socialno ogroženih družin

Ljubljana, 20. aprila - Med 27. aprilom in 1. majem bo potekal humanitarni kolesarski dogodek Dobrodelno okrog Slovenije, v okviru katerega bodo udeleženci prekolesarili traso okoli Slovenije in zbirali sredstva za nakup koles otrokom iz socialno ogroženih družin. Dogodek je namenjen tudi ozaveščanju o celiakiji, so povedali na današnji novinarski konferenci.