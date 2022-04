Iskraemeco kupil hrvaško družbo Holosys

Kranj, 20. aprila - Kranjski Iskraemeco je pridobil večinski delež v hrvaški družbi Holosys, ki ponuja napredne naprave interneta stvari in IKT rešitve. Kot pravijo v obeh podjetjih, bosta skupaj lahko ponudili celovitejše pametne rešitve za elektriko, vodo in plin, pričakujeta tudi pridobitev novih poslovnih priložnosti in širitev svojega tržnega deleža po svetu.