Podgoršek po aferi s plačilom nastanitve v Bohinju odstopil

Ljubljana, 20. aprila - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je po aferi s plačilom nastanitve v Bohinju odstopil s položaja. Kot je dejal v izjavi, odstopa izključno zaradi prepozno plačanega računa, s tem pa sprejema odgovornost za to dejanje. "To je dejstvo in ga obžalujem," je zatrdil v izjavi za medije na spletnem družbenem omrežju Facebook.