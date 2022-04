Rdeči križ Slovenije Ukrajini dostavil 25 tisoč litrov vode in 55 ton hrane

Ljubljana/Užgorod, 20. aprila - Konvoj šestih tovornjakov v spremstvu Rdečega križa Slovenije je konec preteklega tedna dostavil humanitarno pomoč za prizadete prebivalce Ukrajine. Pomoč so dostavili v logistični center Rdečega križa Ukrajine v Užgorodu na zahodu Ukrajine, od tod pa so jo še isti dan razdelili prebivalcem Ukrajine, so danes sporočili iz Rdečega križa.