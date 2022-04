Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 20. aprila - Osrednje evropske borze so današnji trgovalni dan začele z rastjo osrednjih indeksov. Potem ko so indeksi v torek zaradi novih strahov, povezanih z vojno v Ukrajini in poslabšano napovedjo Mednarodnega denarnega sklada (IMF), beležili padce, so bili vlagatelji v začetku današnjega trgovanja bolje razpoloženi. Evro pridobiva.